Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gruppierung schlägt auf Mann ein - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr schlugen vier Männer in der Kurfürsten-Anlage auf einen 22-jährigen Mann ein. Dieser erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die genauen Tatumstände und das Motiv der Verdächtigen sind noch unklar. Drei der Täter flüchteten nach der Tat. Eine Beschreibung der Flüchtigen ist bisher nicht vorhanden. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Er hatte sich im Vorfeld - vermutlich im Rahmen der Auseinandersetzung - leicht durch Pfefferspray verletzt. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 zu informieren.

