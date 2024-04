Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 15-Jähriger leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (8.4.) ereignete sich um 7.20 Uhr im Bereich Bahnstraße / Wollfeldstraße ein Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Melle fuhr mit seinem E-Scooter auf der Bahnstraße in Richtung Wollfeldstraße und beabsichtigte Letztere im Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Rödinghauser mit seinem BMW auf der Wollfeldstraße in Richtung Wilhelmstraße. In dem Moment, als der E-Scooter-Fahrer in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Rödinghauser. Der 15-Jährige prallte mit seinem E-Scooter gegen die Fahrzeugseite und wurde durch die Kollision leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

