Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (8.4.) stellte die Mitarbeiterin eines Kindergartens Im Schling um 6.50 Uhr einen Einbruch fest: Ein Fenster, das sich neben der Eingangstür befindet, stand offen. Dann sah sie, dass im Flur und einem weiteren Raum mehrere Schränke offenstanden, die offenbar gewaltsam geöffnet wurden und deren Inhalt auf dem Fußboden verstreut lag. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Haupteingangstür sowie zwei Nebentüren mittels eines Werkzeugs gewaltsam angingen, um sie öffnen zu können und so in das Gebäude zu gelangen. Der Sachschaden am Gebäude beträgt rund 5.000 Euro. Nach einer ersten Durchsicht ist aus dem Kindergarten eine Musikbox im Wert von 99 Euro entwendet worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 13.30 Uhr und Montagmorgen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum in Löhne-Ort etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

An zwei weiteren Kindertagesstätten in Löhne, stellten die Mitarbeiter am Montag ebenfalls Einbruchsversuche fest: An den Gebäuden in der Bahnhofstraße sowie der Straße Im Esch stellten die Mitarbeiter am Montagmorgen entsprechende Beschädigungen an den Türen beziehungsweise Fenstern fest, sodass jeweils ein Sachschaden entstand. In beiden Fällen gelang es dem oder den unbekannten Tätern jedoch nicht, in die Gebäue zu gelangen. Auch in diesen beiden Fällen bittet die Polizei Herford um Hinweise unter 05221/8880.

