Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenuss- Unfallfahrer flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Durch laute Motorengeräusche und "quitschenden" Reifen wurde am späten Freitagabend (5.4.) ein Anwohner der Bültstraße in Bünde auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit seinem orangen Dacia Duster unterwegs war. Der Dacia-Fahrer machte zunächst mehrfach, ohne erkennbaren Grund, eine Vollbremsung, bevor er dann mit hoher Geschwindigkeit wieder in Richtung Hansastraße losfuhr. In Höhe der Hausnummer 13 versuchte der Fahrer mit seinem Dacia einzuparken. Hierbei stieß er mehrfach gegen die Bordsteinkante, bevor er das Fahrzeug einparkte. Durch den Zeugen konnten ebenfalls frische Beschädigungen am Auto festgestellt werden, die auf einen vorherigen Unfall schließen lassen. Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von eingeparkten PKW ging, nach Aussagen des Zeugen, im torkelnden Gang in Richtung eines Mehrfamilienhauses.

Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der Fahrer in einer Wohnung des Hauses angetroffen werden. Es handelte sich um einen 30-Jährigen aus Bünde, der zuvor auf der Bültstraße mit dem Dacia unterwegs war. Eine Überprüfung durch einen Alco-Test verlief anschließend positiv und der Bünder gab zudem an, dass er Drogen konsumiert habe. Ihm wurden auf der Polizeiwache Bünde entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Im Bereich der Hausnummer 65 konnte bei der anschließenden Nachschau ein Ford Mondeo mit entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden, die auf den vorherigen Unfall mit dem Dacia zurückzuführen sind. Es besteht der Verdacht, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia und dem geparkten Mondeo gekommen ist. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen Verkehrsunfall mit Flucht unter dem Einfluss von Alkohol verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell