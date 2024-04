Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrtraining startet- Vorsicht an Grundschulen

Kreis Herford (ots)

(sls) Nach den Ferien ist es wieder soweit - an den Grundschulen im Kreis Herford wird durch die Verkehrsicherheitsberater der Polizei Herford wieder das Radfahrtraining für die 4. Klassen angeboten. An vielen Schulen wird mit den Schülern der 4. Klassen das sichere Verhalten im öffentlichen Verkehrsraum trainiert. Zunächst im Schonraum der Schule werden die Kinder langsam an das Radfahren herangeführt. In praktischen Übungen in der Verkehrswirklichkeit zeigen die Verkehrssicherheitsberater die richtigte Teilnahme am Straßenverkehr, bevor die Kinder dann selber üben werden.

Die Übungen bestehen aus:

- Das richtige verkehrssichere Fahrrad - Das richtige Anfahren vom Fahrbahnrand - Rechtsabbiegen - Vorbeifahren an Hindernissen - Vorfahrtsregeln - Indirektes und direktes Linksabbiegen - Richtiges Verhalten an Ampel/im Kreisverkehr (wenn vorhanden)

Die Ausbildung wird dann mit einer Kontrolle abgeschlossen. Wir bitten insbesondere die Autofahrer in der Nähe von Grundschulen vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten. Gerade dann, wenn man wartende Kinder am Fahrbahnrand beobachtet. Die Kinder sind neu im öffentlichen Verkehrsraum und verhalten sich noch unsicher. Insbesondere der Abstand von mind. 1,5m zu den jungen Radfahrern sollte eingehalten werden, damit die Kinder sich durch die Nähe von Fahrzeugen nicht erschrecken und vielleicht unkontrollierte Bewegungen machen. Seien Sie vorsichtig - #Leben

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell