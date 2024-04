Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer- Fußgängerin beleidigt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am frühen Donnerstagabend (4.4.) zu einem Verkehrsunfall auf der Vlothoer Straße, bei dem eine Fußgängerin und ein Radfahrer leicht verletzt wurden. Gegen 18.23 Uhr befand sich eine 27-Jährige aus Bielefeld zu Fuß auf dem Gehweg der Vlothoer Straße stadtauswärts. Von hinten näherte sich der Fußgängerin ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer aus Herford und beabsichtigte die Bielefelderin auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in Höhe der Hausnummer 72 zu überholen. Um die 27-Jährige zu warnen nutzte er zuvor mehrmals die Klingel. Die Fußgängerin wich nach links aus, jedoch beabsichtigte der Herforder diese auch linksseitig zu überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Personen, wodurch der leicht alkoholisierte Pedelec-Fahrer auf die Vlothoer Straße stürzte und sich im Handbereich leicht verletzte. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in Folge dessen die Bielefelderin durch den Radfahrer mehrfach beleidigt wurde. Das Pedelec wurde durch den Unfall nur leicht beschädigt (ca. 500 EUR). Neben dem Verkehrsunfall mussten die Polizeibeamten noch eine Anzeige wegen Beleidigung aufnehmen.

