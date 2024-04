Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätte - Unbekannte durchwühlen Schränke und Schubladen

Bünde (ots)

(jd) Gestern (3.4.) stellte die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte am Frühlingsweg einen Einbruch fest: Unbekannte gingen in der Nacht zu Mittwoch eine Brandschutztür gewaltsam mittels eines Werkzeugs an, um sie dann öffnen zu können. In der Kindertagesstätte durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht nahmen sie jedoch keine Gegenstände aus der KiTa an sich, sondern verließen das Gebäude ohne Diebesgut. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 7.00 Uhr im Bereich der Kindertagesstätte etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell