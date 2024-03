Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Sicherstellung mehrerer scharfer Schusswaffen und einer Vielzahl von Munition

Saarbrücken-Burbach (ots)

Bei einem polizeilichen Einsatz am vergangenen Donnerstag, 28.03.2024, wurden durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach im Rahmen von Amts- und Vollzugshilfe der zuständigen Waffenbehörde bei einem 54-jährigen Saarbrücker Waffenbesitzer, welche er rechtsmäßig erworben und besessen hatte, insgesamt 9 scharfe Schusswaffen, Waffenzubehör und über 15.000 Schuss Munition sichergestellt.

Der 54-jährige zeigte zuvor im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein psychisch auffälliges Verhalten. Bei einer Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass auf ihn Waffen eingetragen sind. Bei der Kontrolle selbst führte er eine Tierabwehrpistole mit Reizgas, ein Messer und Pfefferspray mit.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Waffenbehörde die Wohnung des Waffenbesitzers durchsucht, wo diese ordnungsgemäß in verschiedenen Waffentresoren lagerten. Der 54-jährige kooperierte durchgehend und war mit der Maßnahme einverstanden.

In der Wohnung konnte zudem eine geringe Menge von Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden, was in Verbindung mit dem geistigen Zustand gesetzlich die Eignung als Waffenbesitzer bzw. Waffeneigentümer ausschließt.

Gegen den 54-jährigen, der zuvor polizeilich noch nicht auffällig geworden war, wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Er wurde anschließend zu einer psychologischen Begutachtung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell