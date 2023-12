Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aquaplaningunfall auf der Autobahn Stuttgart-Singen (12.12.2023)

Tuningen (ots)

Einen Leichtverletzten und rund 60.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen ereignete. Ein 47-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Audi A 6 RS war bei starkem Regen zu schnell in Richtung Singen unterwegs. Er verlor wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein schwer beschädigtes Auto holte ein Abschleppdienst ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell