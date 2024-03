Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand eines Mülleimers in der Mädchentoilette einer Gemeinschaftsschule

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 15.03.2024 gegen 08:33 Uhr kam es in einem Schulgebäude (aktuell 492 Schüler) zu einem Brand eines Mülleimers in der Mädchentoilette. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung erlitt der Hausmeister der Schule bei Löschversuchen eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere Kinder wurden aufgrund der Aufregung durch den Brand/ das Einsatzgeschehens vor Ort betreut, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Die Schule wurde geräumt, der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Zu einem Gebäudeschaden kam es, abgesehen von Rußanhaftungen und des beschädigten Mülleimers, nicht. Der Schulbetrieb konnte im Anschluss wieder aufgenommen werden.

Eine Befragung der Schüler führte zu Tatverdächtigen aus dem Umfeld der Schule. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell