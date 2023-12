BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter in Dortmund fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Morgen (26. Dezember) klingelte eine Jugendliche an der Sprechanlage des Bundespolizeireviers Dortmund. Über die Videokameras beobachteten die Beamten, dass diese einen metallischen Gegenstand in ihrer Hand hielt und Stichbewegungen in die Richtung der Wachentür machte. Bundespolizisten stellten die Minderjährige und beschlagnahmten den gefährlichen Gegenstand. Gegen 4:55 Uhr wurde eine ...

mehr