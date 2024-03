Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt mit anschließender Täterfestnahme

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Nach Mitteilung über einen gerade stattfindenden Einbruchsdiebstahl in die Norma-Filiale in der Provinzialstraße in 66126 Saarbrücken konnte der 21-jährige Täter im Rahmen einer koordinierten Fahndung mit Einsatzkräften der PI Saarbrücken-Burbach, PI Saarbrücken-Stadt und der PI Völklingen in unmittelbarer Tatortnähe nach fußläufiger Flucht festgenommen werden. Dieser hatte zuvor mittels Pflasterstein eine Seitenscheibe des Marktes eingeworfen und wollte durch die hierdurch entstandene Öffnung in den Markt eindringen. Hierbei wurde er durch einen zufällig anwesenden Zeugen gestört, sodass er von der weiteren Tatausführung abließ. Durch Hinweise des Zeugen konnte die Fluchtrichtung des Täters nachvollzogen werden, sodass dieser schließlich in einem nahe gelegenen Vorgarten festgenommen werden konnte.

Nach der Durchführung von strafprozessualen Maßnahmen wurde der alkoholisierte Täter in die Obhut seiner Mutter entlassen.

