Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Psychisch auffällige Frau verletzt Kind auf Spielplatz

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, gegen 13:30 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in Saarbrücken-Burbach zu einem öffentlichkeitswirksamen Vorfall bei dem zunächst ein spielendes Kind von einer Frau unvermittelt auf den Kopf geschlagen wurde. Nachdem der hinzukommende Vater einschritt um die Frau zur Rede zu stellen, bewaffnete sich die Frau mit einer Axt und einem Messer, die sie aus ihrer mitgeführten Einkaufstasche herausnahm und bedrohte bzw. beleidigte damit den Vater. Als die Frau im direkten Anschluss den Spielplatz verließ, konnte der Vater über Notruf die Polizei verständigen. Die Frau konnte von den in kürzester Zeit eintreffenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach im unmittelbaren Umfeld des Spielplatzes an der durch Verkehrsteilnehmer stark frequentierten Straße auf dem Gehweg festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt führte die Frau noch die Axt und das Messer in den Händen mit sich. Mit Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts ("Taser") ließ die Frau die Waffen fallen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Die Frau wurde letztlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes durch die originär zuständige Behörde der Landeshauptstadt Saarbrücken in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Da sich viele spielende Kinder auf dem Spielplatz aufhielten, den Vorfall beobachteten und danach unter Schock standen, wurden diese von den Polizeibeamten nach Hause zu deren Eltern gebracht. Durch den Schlag der Frau auf den Kopf des Kindes erlitt das Kind einen Schock und Schmerzen. Gegen die Frau werden nun seitens der Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681/9715-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell