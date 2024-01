Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Bürogebäude

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Abend 22.01.2024 kam es gegen kurz nach 20:00 Uhr zu einem Brand in einem Bürogebäude in der St. Johanner Straße in Saarbrücken-Malstatt. Der Brand brach dabei in einem Abstell-/Lagerraum im Untergeschoss des unbewohnten Gebäudekomplexes aus. Bemerkt wurde der Brand durch eine Mitarbeiterin einer ansässigen Firma, die beim Verlassen des Gebäudes durch die Tiefgarage Brandgeruch wahrnahm. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell bekämpft und abgelöscht werden, so dass es nicht auf andere Räume oder Gebäudeteile übergreifen konnte. Weitere Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wird am Morgen des 23.01.24 durch Ermittler der Polizei untersucht. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die St. Johanner Straße in Teilabschnitten für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich zwei Streifenkommandos der Polizei, ein Löschzug der BF Saarbrücken sowie die FFW Malstatt-Burbach und ein Rettungswagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell