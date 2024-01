Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Fußgänger angefahren und abgehauen

Saarbrücken (ots)

Am 18.01.24 ereignete sich gegen 06:35 Uhr auf der Gersweiler Brücke in Saarbrücken eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine männliche Person, welche von Burbach aus in Richtung Gersweiler ging und hierbei die Auffahrt zur BAB 620 in Fahrtrichtung Mannheim überquerte, von einem weißen PKW erfasst, welcher aus Richtung Gersweiler nach rechts auf die Auffahrt abbog. Der Fußgänger wurde hierbei in den Grünstreifen geschleudert, während der Fahrer des weißen PKW einfach seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Burbach.

