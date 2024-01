Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsteilnehmerin durch Laserpointer geblendet

Saarbrücken-Burbach (ots)

In der Nacht vom 07.01. auf den 08.01.2024 wurde an der Einmündung der Burbacher Straße / Mettlacher Straße in 66115 Saarbrücken gegen 00:10 Uhr ein Streifenwagenkommando hiesiger Dienststelle und eine weitere Verkehrsteilnehmerin in einem dunklen Kleinwagen, die ebenfalls an der dortigen Ampel wartete, durch einen grünen Laserpointer angestrahlt und geblendet. In der Folge konnte durch die Beamten in der Bergstraße ein 46jähriger als Täter ausfindig gemacht werden. Gegen diesen wurden entsprechende Strafverfahren, u.a. ein versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, eingeleitet. Die Personalien der v.g. Verkehrsteilnehmerin konnten vor Ort nicht mehr erhoben werden. Diese, und ggf. weitere Verkehrsteilnehmer/Innen, die in der Nacht des 07.01. auf den 08.01.2024 entlang der Burbacher Straße / Bergstraße / Helgenbrunnen durch einen grünen Laserpointer geblendet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der 0681/97150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell