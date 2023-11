POL-DADI: Darmstadt-Böllenfalltor: Unfall mit Straßenbahn, ein Schwerverletzter

Birkenau (ots) - In der Hauptstraße in Birkenau kam es am 09.11.2023 gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 80 in Fahrtrichtung Mörlenbach sei der Fahrer eines schwarzen PKW beim Fahren aus einer Parklücke in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin habe ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur in Richtung Weinheim ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu ...

