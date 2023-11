Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots)

In der Hauptstraße in Birkenau kam es am 09.11.2023 gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 80 in Fahrtrichtung Mörlenbach sei der Fahrer eines schwarzen PKW beim Fahren aus einer Parklücke in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin habe ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur in Richtung Weinheim ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei fuhr der Fahrer des ausweichenden PKW in einen weiteren geparkten PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des schwarzen PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060. POK Kießler, PSt. Heppenheim

