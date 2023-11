Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brand in einer Wohnung

Gernsheim (ots)

In der Auerbacher Straße kam es am 11.11.2023 um 03.05 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei hatten alle 14 Bewohner das Haus bereits verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr hat eine Couch im Wohnzimmer einer Wohnung in 2. Stock, in der ein Ehepaar (71 und 63 Jahre) lebt, gebrannt. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Das betroffene Ehepaar wurde anderweitig untergebracht. Alle anderen Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die weiterführenden Ermittlungen werden durch das Rüsselsheimer Kommissariat 10 übernommen.

Berichterstatter: POK Gatzke, Polizeistation Gernsheim

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell