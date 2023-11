POL-DA: Trebur-Astheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lampertheim (ots) - Ein Auto, das auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in der Forsthausstraße abgestellt war, ist am Freitag (10.11.), in der Zeit zwischen 11.00 und 11.25 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine Autoscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie einen Rechen, eine Laterne und ein Feuerzeug mitgehen. Die Kripo in ...

