Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Transporter aufgebrochen

Rüsselsheim (ots)

Sechs in der Grabenstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Haßlocher Straße, Liebigstraße und im Hessenring abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (10.11.) auf. Abgesehen hatten es die Kriminellen in allen Fällen auf in den Fahrzeug gelagerte Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell