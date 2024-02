Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall zwischen Motorroller und Pkw

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Nachmittag des 01.02.2024 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem Pkw in der Bergstraße in Saarbrücken-Burbach. Hierbei befuhr ein 18-jähriger Saarbrücker mit seinem Motorroller die Bergstraße in Fahrtrichtung Völklingen. Kurz hinter der Einmündung der Jakobstraße lenkt der Rollerfahrer, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, plötzlich nach links, um am linken Fahrbahnrand zu halten. Hierbei übersieht er die 33-jährige Fahrzeugführerin eines SUV, welche die Bergstraße in entgegengesetzter Richtung befährt und es kommt zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wird durch den Pkw aufgeladen, schleudert über die Motorhaube und kommt neben dem Pkw zum Liegen. Der Rollerfahrer wird durch den Unfall verletzt; er ist vor Ort ansprechbar, es besteht keine Lebensgefahr; und wird zur Überwachung in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme befanden sich drei Streifenkommandos der PI Saarbrücken-Burbach sowie zwei Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bergstraße, B51, für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Aufgrund des herrschenden Berufsverkehrs kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

