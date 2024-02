Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Saarbrücken-Klarenthal

PI Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 19.02.24 wurde der PI Saarbrücken-Burbach gegen 19:10 Uhr telefonisch gemeldet, dass es in der Hauptstraße in 66127 Saarbrücken-Klarenthal zu einer Schlägerei zwischen fünf Personen gekommen sei, in deren Verlauf auch Schüsse gefallen seien. Eine dreiköpfige Tätergruppe sei in einem Personenkraftwagen geflüchtet. Diese konnte im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und der Unterstützung der benachbarten PI Völklingen festgestellt werden. Eine Tatbeteiligung zur Schlägerei konnte nachgewiesen werden, eine Schusswaffe konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Schlussendlich konnte eruiert werden, dass es zwischen der dreiköpfigen Personengruppe und einer zweiköpfigen Personengruppe in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der es auch zum Einsatz von einem Baseballschläger und einem Messer gekommen war, wobei Teile der jeweiligen Personengruppe nur leicht verletzt wurden und der Fluchtwagen beschädigt wurde. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass diesem im Nachgang eine Blutentnahme entnommen wurde. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der PI Saarbrücken-Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell