Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Pkw in Brand gesetzt

Euskirchen (ots)

Wie bereits am Montag (2. Oktober) berichtet, wurde am Samstag den 30. September gegen 2.28 Uhr ein Pkw in der Straße Im Auel in Brand gesetzt.

Ermittlungen von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen haben ergeben, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Ursprungsmeldung: https://redaktion-euskirchen.polizei.nrw/presse/pkw-in-brand-gesetzt

Die Polizei Euskirchen sucht Zeugen, die Angaben oder Beobachtungen zu dem Brand am 30. September machen können. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 02251 799 510 oder 02251 799 290 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

