POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Personen leicht verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Personen leicht verletzt

Herford

(jd) Gegen 9.25 Uhr ereignete sich gestern (2.4.) im Bereich der Unterführung an der Goebenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus Löhne fuhr mit ihrem Renault in Richtung Bünder Straße und bog im dortigen Einmündungsbereich nach links ab. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Hiddenhauserin mit ihrem Ford auf der Bünder Straße in Richtung Bünde. Als die 39-Jährige den Abbiegevorgang einleitete, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde die Löhnerin in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 2.500 Euro.

