Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch auf Schulgelände - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Kirchlengern (ots)

(jd) Mitarbeiter eines Bauunternehmens, das aktuell Sanierungsarbeiten an einer Sporthalle an der Straße In der Mark vornimmt, stellten gestern (3.4.) fest, dass sie ein Garagentor nicht mehr öffne konnten. Bei näherem Hinsehen stellten sie dann fest, dass Unbekannte die Technik des Garagentors gewaltsam angegangen sind, um in die Garage zu gelangen. Aus dem Inneren der Garage entwendeten sie unter anderem Kabel und einen Baustrahler sowie diverse hochpreisige Werkzeuge, unter anderem eine Flex von Bosch, eine Makita-Flex sowie einen Stemmhammer von Bosch. Der Schaden insgesamt liegt im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich In der Mark etwas beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten. Diese werden telefonisch unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

