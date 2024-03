Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl

Unkel (ots)

Am Montagmittag kaufte die 79-jährige Geschädigte im Aldi-Markt ein und legte die Geldbörse nach dem Bezahlen in den Einkaufswagen. Im Anschluss informierte sie sich noch an dem Ständer der Werbeprospekte und lud dann ihre Ware in den Pkw. Am Nachmittag stellte die Frau den Verlust ihrer Geldbörse fest. Die Geschädigte trug eine rosa Jacke und hat eine rötlich-gefärbte Kurzhaarfrisur. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell