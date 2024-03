POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots) - Katalysatorendiebstahl Bereits in der Nacht vom Sonntag auf den Montag kam es jeweils an geparkten Fahrzeugen im Ringmarkt, als auch an einem Fahrzeug in der Rodenbacher Straße zum Diebstahl von Katalysatoren. Hierbei durchtrennten die Diebe die jeweiligen Abgasanlagen vermutlich mit professionellem Werkzeug. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

