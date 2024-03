Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW überschlägt sich mehrfach

Emmerzhausen (ots)

Ein 20jähriger Mann befuhr am 04.03.2024 um 21:40 Uhr mit seinem PKW die L280 von Lippe/NRW kommend in Richtung Emmerzhausen. Aufgrund des dichten Nebels und dem Wetter unangepasster Geschwindigkeit übersah er eine scharfe Rechtskurve und wurde nach links aus der Kurve geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich zwei Mal und landete schließlich in einer Böschung linksseitig der Straße. Bei dem Unfall erlitt ein ebenfalls 20jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Es entstanden zudem Sachschäden an einem Straßenschild, einem Leitpfosten sowie dem Bankett. Der PKW wurde totalbeschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell