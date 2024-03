Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher/-in gesucht; Beim Ausparken über den Fuß eines Jugendlichen gefahren

Dierdorf (ots)

Am Montagmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Schulstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall. Der / die Unfallverursacher/-in fuhr beim Ausparken aus einer Parkbucht über den Fuß eines Jugendlichen. Der Junge befand sich zum Unfallzeitpunkt mit weiteren Jugendlichen in einer angrenzenden Parkbucht. Der / die Fahrer/-in fuhr im Anschluss weiter. Es ist bisher unklar, ob er / sie den Unfall bemerkt hat. Das Fahrzeug konnte nur vage beschrieben werden, vermutlich ein kleinerer PKW mit dunkler Farbe. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall eine leichte Verletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Der / die Unfallbeteiligte, bzw. Zeugen, die mögliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell