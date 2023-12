POL-CLP: Ermittlungserfolg: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl In der Zeit zwischen Samstag, 9. Dezember 2023 und Mittwoch, 20. Dezember 2023, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer Garage in der Straße Am Sillbruch einen Kompressor sowie eine Motorsäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Damme - Pedelec-Diebstahl IN der Zeit zwischen Dienstag, 19. Dezember 2023, 18.00 Uhr, und ...

