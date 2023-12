Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Mülleimers

Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 18.00 Uhr, wurde ein Brand in einem Einkaufszentrum im Soestenweg gemeldet. Hier war aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer auf der Kundentoilette in Brand geraten. Dieser konnte durch eine Reinigungskraft gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr war auch vor Ort.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, um 3.23 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Cappelner Damm und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Cloppenburg - Versammlungsrechtliche Aktion

In der Nacht zu Donnerstag, 21. Dezember 2023, kam es im Bereich Cloppenburg zu einer versammlungsrechtlichen Aktion. Hier versammelten sich auf dem Außengelände des Finanzamtes in der Straße Zur Basilika mehrere Traktoren sowie ein LKW. Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde im Rahmen eines Kooperationsgesprächs eine Parkfläche zur Verfügung gestellt, wo einige Fahrzeuge abstellt werden konnten. Weiterhin wurde am Mittwochabend durch Unbekannte vor einem Parteibüro Mist abgeladen und ein Holzschild mit thematischen Bezug aufgestellt.

