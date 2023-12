Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pedelec aus Schuppen gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 18. Dezember 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 19. Dezember 2023, 7.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Bergamont BGMBike E Horizon, welches in einem Fahrradschuppen eines Mehrparteienhauses im Luzie-Uptmoor-Weg verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, um 6.30 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Sattelzugfahrer aus Steinfeld auf der Oldenburger Straße in Schlangenlinien. Einer Zeugin war die auffällige Fahrweise aufgefallen und informierte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle in der Kopernikusstraße führten die Polizeibeamten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, um 19.42 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt auf der der Wildeshauser Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Diese mussten feststellen, dass der Mann nun zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Wenig später, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Goldenstedt auch auf der Wildeshauser Straße, obwohl auch er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, gegen 7.40 Uhr, wollte ein unbekannter Fahrer eines VW Passats auf der Oldenburger Straße auf den Parkplatz einer Bäckerei abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer jugendlichen Fahrradfahrerin aus Vechta, die den Radweg befuhr. Nach dem Unfall erkundigte sich der Fahrer nach dem Gesundheitszustand der Jugendlichen, welche mitteile, keine Schmerzen zu haben. Hier trennten sich dann die Wege der beiden Unfallbeteiligten. Im Nachgang stellte die Jugendliche Verletzungen sowie Schäden am Rad fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 18. Dezember 2023, 16.30 bis Dienstag, 19. Dezember 2023, 06.00 Uhr wurde in der Straßburger Straße ein weißer Toyota Proace, der am Fahrbahnrand abgestellt war, durch eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ausparken an der linken Fahrertür beschädigt. Die Person setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden auf der Vördener Straße in Richtung Damme. An der Kreuzung zum Westring/Südring musste sie verkehrsbedingt halten. Die dahinterfahrende 74-jährige Autofahrerin aus Damme fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, 18.05 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei. An der Einmündung zur Franz-Vorwerk-Straße kollidierte die 31-jährige Autofahrerin mit einem von links kommenden, bevorrechtigten 18-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der sich auf dem Weg in Richtung Bahnhof befand. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

