Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Laternenmast kollidiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine 77-jährige Mitsubishifahrerin kam am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr in der Waltershäuser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Ihr Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme musste die Waltershäuser Straße voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die 77-Jährige blieb unverletzt. (ml)

