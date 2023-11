Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Unter dem Vorwand Zählerstände der Heizungen ablesen zu wollen, gelangten zwei bislang unbekannte männliche Personen gestern Vormittag, gegen 10.20 Uhr, in einen Wohnkomplex in der Triniusstraße. Eine 86-jährige Frau gewährte den Männern Zutritt zu ihrer Wohnung. Während einer der Unbekannten die Frau ablenkte, entwendete der andere Bargeld in Höhe von 100 Euro. Die Männer verließen anschließend das Objekt und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - "arabischer Phänotyp" - männlich - ca. 25 - 30 Jahre - schwarze Haare - krause Locken - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - schwarze Steppjacke, weiß abgesetzt an Schulter, rote Streifen Ärmel - dunkle Jeans - schwarze Turnschuhe Person 2: - "arabischer Phänotyp" - männlich - glatte Haare - weiße Trainingsjacken - dunkle Jeans - weiße Nike Turnschuhe mit blau abgesetzt Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0286101/2023) entgegen. (jd)

