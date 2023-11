LPI-GTH: Kontrolle verloren

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 01. November, 22.00 Uhr und gestern, 05.10 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Tankstelle in der Straße "An der Karlskuppe" einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0285394/2023) ...

