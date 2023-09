POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier-Quint

Schweich (ots) - Am Freitag, den 01.09.2023 wurde im Trieschhübel in Schweich zwischen 12.30 Uhr und 13.35 Uhr eine Begrenzungsmauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Mauer wird auf etwa 300 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter der 06502-91570 in ...

mehr