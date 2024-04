Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Verteilerkasten- Graffiti-Sprayer beobachtet

Hiddenhausen (ots)

(sls) Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden in der Nacht zu Freitag (5.4.) zwei männliche Personen beobachtet, wie diese am Sandbrink zwei Verteilerkästen mit Farbe besprühten. Der Zeuge alarmierte daraufhin gegen 01.30 Uhr die Polizei. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei dunkel gekleidete Männer im Nahbereich feststellen, die sich an geparkten Fahrzeug aufhielten. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge wurde bei einem 26-jährigen aus Herford im Kofferraum ein Beutel mit diversen Farbsprühdosen festgestellt. Neben den Spraydosen wurden weiterhin noch Handschuhe mit Farbanhaftungen und Sprühaufsätzen, sowie eine Jacke mit Farbflecken aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass beide Personen für die Graffitis an den Kästen verantwortlich sind. Die Beweismittel wurden sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die Bearbeitungen der Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien übernommen.

