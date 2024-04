Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brillengestell geklaut + Opel zerkratzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Brillengestell geklaut

Am Dienstag (02.04.2024) betrat eine Frau, gegen 13:45 Uhr, den Optikerladen in der Neustadt. Sie schaute sich um und stahl in einem Moment, in dem sie sich offenbar unbeobachtet fühlte, ein Brillengestell aus der Auslage. Sie steckte das Gestell in ihre Hosentasche und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 275 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet nun um Zeugenhinweise: - Wer hat die 30 bis 40 Jahre alte, 160 bis 165 cm große, schlanke Frau gesehen? Sie hatte ihre langen dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet war sie mit einer rosafarbenen Hose, dunkler Jacke, einem grünen Schal mit Punkten und hellen Schuhen. Sie führte eine grüne Umhängetasche mit sich. Zeugen beschrieben sie als Osteuropäerin. Vor dem Laden wartete ein Mann mit dunklen Haaren und heller Jacke. Mit ihm verließ die Diebin die Örtlichkeit zu Fuß in grobe Richtung des Steinwegs. Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem männlichen Begleiter geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Opel zerkratzt

Einen 3.500 Euro teuren Schaden verursachten Vandalen an einem Opel im Rollwiesenweg. Zwischen 17:00 Uhr am 27.03.2024 und 10:00 Uhr am 28.03.2024 zerkratzten die Unbekannten den Lack des schwarzen Mokka X an mehreren Stellen. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

