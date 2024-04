Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fensterscheiben beschädigt + in Wohnung eingedrungen + Kino nach telefonischer Drohung geräumt + Einbrecher flüchtet ohne Beute + Polizeieinsatz in der Universitätsstraße +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt- Fensterscheiben beschädigt

In der Nacht zu Samstag (30.03.2024) warfen Unbekannte Steine gegen die Scheiben der Moschee in der Eichsfelder Straße. Die Vandalen warfen eine Scheibe ein, zwei weitere Fensterscheiben wurden durch weitere Steinwürfe beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Zeugen, die die Unbekannten, die gegen 01:55 Uhr zuschlugen, beobachtete haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Stadtallendorfer Polizei unter Tel: (06428) 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- in Wohnung eingedrungen

Eine Zeugin meldete in der vergangenen Nacht (02.04.2024) einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Markt". Gegen 01:05 Uhr war sie auf ein Geräusch aufmerksam geworden. Offenbar hatte ein Unbekannter mit einem Stein die Fensterscheibe zu einer Wohnung zertrümmert und war durch dieses in das Mehrfamilienhaus eingestiegen. Ob der Dieb etwas aus der Wohnung stahl, ist derzeit noch unbekannt. Die Marburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Kino nach telefonischer Drohung geräumt

Im Marburger Kino ging am Montagmittag (01.04.2024), um 12:10 Uhr, telefonisch eine Bombendrohung ein. Unverzüglich rückten Streifen der Marburger Polizei aus. Der Zugang zum Kino wurde gesperrt, alle Personen mussten das Kino verlassen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Kinobetrieb fortgesetzt werden. Die Polizei nahm die Drohung ernst, auch wenn es keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahr gab. Ob es sich um einen üblen Aprilscherz handelte ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Marburg- Einbrecher flüchtet ohne Beute

In eine Halle in der Neuen Kasseler Straße drang ein Unbekannter am Samstagabend (30.03.2024), gegen 20:25 Uhr, ein. Er brach eine Tür auf und gelangte in das Foyer. Als der Alarm auslöste, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Schaden an der Tür wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Polizeieinsatz in der Universitätsstraße

Ein 41-Jähriger, der sich offenbar in einem persönlichen Ausnahmezustand befand, verschaffte sich am Samstagnachmittag (30.03.2024) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Universitätsstraße. Dort drang er gewaltsam in die Wohnung einer 23-Jährigen ein. Die Wohnungsinhaberin stürzte sich aus Angst vor dem ihr unbekannten Eindringling aus dem Fenster im 2. OG und landete auf einem Vordach. Hierbei verletzte sie sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 41-jährige Eindringling wurde einem Arzt in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt, wo er im Anschluss aufgenommen wurde.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell