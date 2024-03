Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: eingebrochen + Brand in Mehrfamilienhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain- eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 15.03.2024 und dem 18.03.2024 drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Finkenweg ein. Sie durchwühlten die Räume und stahlen aus der Wohnung eine Geldkassette mit Bargeld. Im Anschluss brachen sie ein Wohnmobil auf und stahlen aus diesem einen Kulturbeutel mit Inhalt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1850 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Marburg- Brand in Mehrfamilienhaus

Gestern (27.03.2024), gegen 17:25 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Bett einer Wohnung des sechs Parteienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand. Rettungskräfte brachten einen Hausbewohner mit einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird derzeit mit einem hohen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei nehmen heute ihre Ermittlungen auf.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell