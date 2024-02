Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Imbiss im Industriegebiet - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Dieselstraße im Industriegebiet Bad Dürrheim eingebrochen. Nachdem die Täter zunächst vergeblich versucht hatten, die Zugangstür zu dem Schnellimbiss aufzuhebeln, gelangten sie nach dem gewaltsamen Öffnen eines Klappladens im Bereich der Verkaufstheke in das Innere des Imbisses. Mit erbeutetem Wechselgeld aus der Kasse in derzeit noch nicht bekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell