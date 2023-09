Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in der Hinteren Gasse

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Nacht zum Donnerstag (21.09.2023) zwischen 23.00 Uhr und 02.00 Uhr eine Tür eines Lagerraums einer Firma in der Hinteren Gasse in Sersheim auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchtete der Unbekannte anschließend, ohne Beute gemacht zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

