Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Einbrüche in Kellerabteile - Polizei nimmt Diebe fest (17.02.2024)

Singen (ots)

Nachdem es in den vergangenen Wochen insbesondere im Bereich der Singener Südstadt und in Rielasingen vermehrt zu Kellereinbrüchen mit anschließenden Diebstählen hochwertiger Fahrräder gekommen ist, konnten Beamte des Polizeireviers Singen am späten Freitagabend mehrere Fahrraddiebe festnehmen. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, der zwei Personen beobachtete die von Mehrfamilienhaus zu Mehrfamilienhaus gingen und versuchten in die dortigen Keller zu gelangen, informierte er umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten im Bereich der Worblinger Straße /Austraße zwei auf die Personenbeschreibung passende junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Tatverdächtigen erhärtete sich der Verdacht, dass die Einbrüche und Diebstähle auf ihr Konto gehen könnten. In der Folge ordnete der zuständige Bereitschaftsrichter die von der Staatsanwaltschaft Konstanz beantragten Durchsuchungen der Wohnungen und Kellerräume der beiden jungen Männer an. Dabei fanden die Polizisten diverses Diebesgut auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Heranwachsenden auf die Straße entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen und Diebstählen, deren Schadenshöhe im Bereich von mehreren zehntausend Euro liegen dürften, dauern derzeit an.

