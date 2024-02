Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen - Mühlheim a.d.D, L 433, Lkr. Tuttlingen) In einer Rechtskurve gegen Felswand gefahren - 30.000 Euro Schaden

Kolbingen - Mühlheim a.d.D, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Totalschaden an einem Toyota in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Landesstraße 433 zwischen Kolbingen und Mühlheim an der Donau passiert ist. Kurz nach 12 Uhr fuhr ein 31-Jähriger zusammen mit einem 57-jährigen Mitfahrer von Kolbingen auf der kurvenreichen L 433 in Richtung Mühlheim. In einer Rechtskurve, etwa 1,5 Kilometer nach Kolbingen, kam der Toyota infolge einer nicht an die kurvige Strecke angepassten Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Felswand. Die beiden Autoinsassen hatten Glück und blieben unverletzt. Bei dem Unfall waren die Freiwillige Feuerwehr der Abteilungen Kolbingen und Mühlheim mit mehreren Fahrzeugen und vorsorglich auch eine DRK-Rettungswagen eingesetzt. Der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden.

