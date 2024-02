Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In Garage eines Wohnhauses im Philosophenweg eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend, etwa gegen 21 Uhr, sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Garage eines Wohnhauses im Philosophenweg eingebrochen und haben aus einem darin abgestellten Auto Bargeld gestohlen. Nach dem Aufhebeln einer Eingangstür gelangten die Einbrecher in die Garage, wo sie das darin abgestellte Auto nach Wertsachen durchwühlten. Mit aufgefundenem Bargeld aus einer im Auto aufbewahrten Geldbörse flüchteten die Täter über einen angrenzenden Garten. Hierbei konnten die Einbrecher von Anwohnern beobachtet werden. Bei den geflüchteten Personen soll es sich demnach um zwei männliche Täter gehandelt haben. Einer der Männer war mit etwa 160 bis 165 Zentimeter auffallend klein. Dieser trug eine schwarze Stoffmütze mit grünen Streifen sowie eine hellgraue Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Der zweite Täter trug dunkle Kleidung, war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte eine sportliche Figur. Personen, die Angaben zu dem Einbruch oder den beschriebenen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell