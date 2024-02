Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Rund 20.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A98 bei Stockach (16.02.2024)

Stockach, A98 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-West und Stockach-Ost am Freitagabend entstanden. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer war auf der A98 in Richtung Stockach unterwegs. Während ihn eine 38-Jährige mit einem Opel überholte, geriet der Laster zu weit in die Mitte, so dass die Frau mit ihrem Wagen ebenfalls nach links auswich und dabei die Mittelleitplanke touchierte. In der Folge prallten der Opel und der Laster aneinander, ehe beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am Lastwagen auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell