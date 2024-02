Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Spielende Hunde bringen Radlerin zu Fall (16.02.2024)

Konstanz (ots)

Zwei auf der Seestraße spielende Hunde haben am Freitagmittag eine Radlerin zu Fall gebracht. Eine 43-Jährige fuhr mit einem Fahrrad auf der Seestraße in Richtung Hörnle. Auf Höhe des Casinos sprangen plötzlich zwei spielende - nicht angeleinte - Hunde in das Rad der Frau, so dass sie stürzte, sich verletzte und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus musste. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die beiden Hundehalter erwartet nun eine Anzeige.

