Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 75-Jähriger wird Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters (16.02.2024)

Stockach (ots)

Ein Mann ist am Samstag Oper eines falschen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Der 75-Jähriger erhielt zunächst mehrere Anrufe eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Der Unbekannte machte dem Mann weiß, dass es zu diversen Hackerangriffen auf seinen Rechner kam. Zur Überprüfung, ob es bereits einen Schaden gab, müsse er ihm Fernzugriff auf seinen PC gewähren, seinen Personalausweis kopieren und sein Onlinebanking öffnen. Von dem unbekannten Betrüger getäuscht kam der 75-Jähriger den Aufforderungen nach. In der Folge leitete der Betrüger den 75-Jährigen geschickt an, rund 2.000 Euro auf ein vom ihm genanntes Konto zu überweisen. Erst im Nachhinein fiel dem Mann der Betrug auf.

Die Polizei warnt: Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. Paypal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Weitere Informationen über diese und andere Betrugsarten finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell