Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 18.02.24

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++

Am Samstag, 17.02.2024, um 14:45 Uhr, befuhr der 29-jährige Fahrer eines Audi die Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen. In Höhe der Kreuzung Burhaver Straße wollte er in diese nach links einbiegen. Infolge nichtangepasster, zu hoher Geschwindigkeit kommt er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt im Seitenraum gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernt er sich unerlaubt in Richtung B 212. Aufgrund der starken Beschädigung muss der Audi in unmittelbarer Nähe zum Unfallort abgestellt und ein Abschleppunternehmen verständigt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer kann ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel.: 04731/2694-0, in Verbindung zu setzen.

